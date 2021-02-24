Прорыв трубы с горячей водой покрыл паром 9-ю Советскую улицу

Прорыв трубы с горячей водой покрыл паром 9-ю Советскую улицу
"Теплосеть" разбирается с прорывом трубы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге очередная коммунальная авария случилась поздно вечером. Трубу с горячей водой прорвало на 9-й Советской улице.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на администрацию Центрального района, из-за происшествия без воды и тепла остались 24 здания. Среди них 16 жилых домов и 7 административных построек, а также один детский сад.

На данный момент на месте прорыва уже работают специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Они приступили к ликвидации дефекта на участке трубы. Отмечается, что отопление в дома вернется в 19:00 25 февраля.

Прорыв трубы обошелся без пострадавших. Улицу заволокло паром, а сама горячая вода вытекла на проезжую часть. Информация о происшествии будет уточнятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что перекресток улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова затянуло паром из-за прорыва трубы.

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Прорыв трубы с горячей водой покрыл паром 9-ю Советскую улицу
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