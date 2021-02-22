Перекресток улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова затянуло паром из-за прорыва трубы

В Кировском районе Петербурга минувшей ночью произошла коммунальная авария, сообщили местные жители в соцсетях.

На углу перекрестка улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова прорвало трубу с кипятком. О произошедшем сообщил петербуржец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в результате аварии пересечение улиц залило кипятком. На кадрах с места происшествия видно, что автомобильную парковку рядом с перекрестком затянуло паром.

«Кипяток полился из-под земли на углу перекрёстка Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова», — пишет автор публикации.

Другие очевидцы сняли последствия коммунальной аварии на видео. Судя по ролику, кипяток залил проезжую часть. Автомобилист поделился, что боится ехать по этой дороге. Из-за пара видимость на дороге стала практически нулевой.

Местные жители пишут в комментариях, что у них в домах нет отопления. По их словам, батареи перестали греть на проспекте Ветеранов, 102, улице Солдата Корзуна, 3 и на улице Бурцева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Десантников припаркованные авто оказались в воде из-за прорыва трубы.