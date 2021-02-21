На Десантников припаркованные авто оказались в воде из-за прорыва трубы

В Петербурге ночью произошел очередной прорыв трубы. Коммунальная авария затопила автомобили во дворе.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», вода продолжает бежать из трубы парадной дома №32 на улице Десантников, несмотря на приезд спецслужб к месту аварии. Очевидцы боятся, что из-за этого автомобили примерзнут к земле за ночь.

Отметим, что потоп произошел примерно полтора часа назад. За это время аварию успели посетить аварийные службы, которые не исправили ситуацию. Кроме этого, управляющий дома также в курсе о происшествии, однако никаких попыток по исправлению ситуации на данный момент не принято.

Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестен и масштаб аварии. По фотографиям местных жителей мы можем увидеть, как вода разбежалась по всему двору и потихоньку замерзает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы пожаловались на разбитые стекла автомобилей от уборки снега.