Спасатели ночью тушили частный дом в Громово

Спасатели ночью тушили частный дом в Громово
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 25 февраля в Приозерском районе Ленобласти произошел пожар. В поселке Громово горел частный дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил дом площадью 144 кв. метра на Малой Озерной улице. Сообщение о пожаре поступило около 2:33 мск. Справиться с огнем удалось в 3:50.

В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей МЧС и две единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас ведется проверка, причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов Гатчинского района региона на Сиреневой улице. Огонь забрал жизни двух человек, – мужчины 40 лет и женщины, личность которой не удалось опознать.

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