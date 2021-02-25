Спасатели ночью тушили частный дом в Громово

В ночь на 25 февраля в Приозерском районе Ленобласти произошел пожар. В поселке Громово горел частный дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил дом площадью 144 кв. метра на Малой Озерной улице. Сообщение о пожаре поступило около 2:33 мск. Справиться с огнем удалось в 3:50.

В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей МЧС и две единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас ведется проверка, причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов Гатчинского района региона на Сиреневой улице. Огонь забрал жизни двух человек, – мужчины 40 лет и женщины, личность которой не удалось опознать.