В садоводстве Ленобласти «Солнечный луч» скончались 2 человека во время пожара

В Ленинградской области случился пожар в СНТ «Солнечный луч». Возгорание унесло жизни двух человек.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пожар произошел в одном из домов Гатчинского района региона на Сиреневой улице. Огонь забрал жизни двух человек, – мужчины 40 лет и женщины, личность которой не удалось опознать.

Информация о пожаре поступила в дежурное управление в 21:30. Ликвидировать огонь удалось в 22:18. В тушении огня принимали участие 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.

На данный момент причина возгорания неизвестна. Данные о случившемся уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что прорыв трубы с горячей водой покрыл паром 9-ю Советскую улицу. Без воды и тепла остались 24 здания. Среди них 16 жилых домов и 7 административных построек, а также один детский сад.