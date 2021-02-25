В Тосно задержали подозреваемого в стрельбе в кафе

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе.

Инцидент произошел 23 февраля в местном кафе «Диско Бар», расположенном на проспекте Ленина, дом №45, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В больницу с огнестрельным непулевым ранением, инородными телами в бедрах, в удовлетворительном состоянии самостоятельно обратился 20-летний местный житель. По словам пострадавшего, в кафе на улице Ленина в него выстрелил неизвестный.

Задержанный оказался 38-летним неработающим местным жителем. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.