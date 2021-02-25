В Тосно задержали подозреваемого в стрельбе в кафе

В Тосно задержали подозреваемого в стрельбе в кафе
Место происшествия, кафе в Тосно, пр. Ленина, 45. Фото: скриншот GoogleMaps

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе.

Инцидент произошел 23 февраля в местном кафе «Диско Бар», расположенном на проспекте Ленина, дом №45, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В больницу с огнестрельным непулевым ранением, инородными телами в бедрах, в удовлетворительном состоянии самостоятельно обратился 20-летний местный житель. По словам пострадавшего, в кафе на улице Ленина в него выстрелил неизвестный.

Задержанный оказался 38-летним неработающим местным жителем. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.

кафе стрельба тосно


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Художников пьяный мужчина зарезал племянника
Вакцинация в петербургских ТЦ и памятник медикам: что известно о COVID-19 в ...
Пьяные посиделки в Пушкине закончились убийством
В Тосно задержали подозреваемого в стрельбе в кафе
В работе Facebook и Instagram в США зафиксирован сбой
Последнее о COVID-19: страны продлевают режим ЧС, Россия высчитывает сроки ...
На Кантемировском мосту обстреляли машину санитара. Возбуждено уголовное дело
Дорожный конфликт на Киевском шоссе закончился стрельбой