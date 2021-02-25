Петербург накрыл густой туман днем 25 февраля

Петербург накрыл густой туман днем 25 февраля
Город окутал туман. Фото: скриншот "Погода в Петербурге"

Туман густой пеленой затянул Северную столицу. Белесая дымка скрыла дома и мосты города.

Петербуржцы поделились в группе «Погода в Санкт-Петербурге» соцсети «ВКонтакте» фотографиями, на которых отчетливо видно, что сегодня днем, 25 февраля, город окутал густой туман. Особенно он заметен в прибрежных районах города.

Туман обнял крупные дома и объекты, например, такие как «Лахта Центр». Верхушка небоскреба оказалась скрыта.

Сегодня город находится под воздействием теплого сектора обширного циклона, днем шел небольшой дождь и активно таял снег — высота покрова уменьшилась с 29 до 24 сантиметров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лучше всего очищают крыши от снега в Адмиралтейском районе. В Василеостровском и Центральных районах ряд частных организаций не вышел на очистку, в частности, потенциально опасных крыш.

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