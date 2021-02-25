Лучше всего очищают крыши от снега в Адмиралтейском районе

В четырех центральных районах города власти Петербурга проверили очистку кровель от снега и наледи. С последствиями снегопада накануне боролись 1,5 тыс. человек.

Так, 24 февраля очистили 1 661 крышу, а всего с 21 числа от сосулек и снежных шапок очистили 5 172 многоквартирных домов. В первую очередь уборка шла по потенциально опасным для пешеходов в период оттепели адресам.

Как сообщили в городской администрации, лучше всего работа по уборке снега выстроена в Адмиралтейском районе. В Василеостровском и Центральных районах ряд частных организаций не вышел на очистку, в частности, потенциально опасных крыш.

Сегодня город убирают более 9 200 работников ручного труда, почти 2 тыс. единиц техники и 795 единиц малой механизации. К очистке запланировано 1 420 кровель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что потепление привело к утреннему потопу на ЗСД.