Потепление привело к утреннему потопу на ЗСД

На Западном скоростном диаметре сегодня утром произошел настоящий потоп. Автомобилисты жалуются на происходящее в социальных сетях.

Обо всем рассказали очевидцы в четверг, 25 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По словам пользователей, вода залила дорогу на съезде с ЗСД на Васильевский остров. На опубликованных кадрах видны «поплывшие» среди мутных волн с желтой пеной автомобили. Вероятнее всего, это произошло из-за пришедшей в город оттепели.

По прогнозам синоптиков, в Северной столице сегодня пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до +4 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Европейской части России предупредили о «хмуром» потеплении с осадками.