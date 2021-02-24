Жителей Европейской части России предупредили о «хмуром» потеплении с осадками

Жителей Европейской части России предупредили о &#171;хмуром&#187; потеплении с осадками
Россиян ждет резкое потепление с дождями. Фото: pixabay.com

В некоторые регионы страны придет стремительное потепление, которое будет сопровождаться мокрыми осадками и гололедицей.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая погода не понравится многим жителям из-за хмурых и низких облаков.

«Уже завтра (в четверг) в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке. Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов. Это все-таки нечасто бывает… В четверг к середине дня температура достигнет 0…+3 градуса», – заявил специалист.

Кроме этого, он добавил, что россиян в европейской части России будут ожидать дожди и усиленный ветер. Однако такое резкое изменение погоды не говорит о начале весны, пояснил Вильфанд.

«Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», – пояснил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейской части России в марте.

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