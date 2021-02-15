Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейской части России в марте

Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейской части России в марте
Экстремально высоких температур в марте не будет. Фото: pixabay

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в марте в регионах европейской России погода будет близка к климатической норме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Вильфанда, первый месяц весны может выдаться теплым, если на территорию страны будут поступать теплые ветры и воздушные массы. Однако экстремально высоких температур можно не ждать. При ситуации, когда снега за зиму выпало мало, солнце быстро растопит его и начнет прогревать землю, а после и воздух. Но в этом году подобной ситуации, очевидно, не будет. В марте за окном будет около нормы.

Россиянам также посоветовали не надеяться, что весна в этом году придет раньше положенного. По словам метеоролога, никаких предпосылок для этого нет. Более точный прогноз можно будет делать в конце месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик озвучил сроки наступления весны в России.

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