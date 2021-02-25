Бузова призналась, что до сих пор не оправилась от разрыва с Манукяном

Манукян и Бузова встречаются уже около года. Фото: Instagram @dava_mb

Манукян и Бузова встречаются уже около года. Фото: Instagram @dava_mb

Около месяца назад телеведущая Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Она призналась, что до сих пор переживает разрыв с возлюбленным.

Знаменитая пара разорвала отношения в конце января, сразу после дня рождения Бузовой. Многие прочили им крепкое будущее и наследников. А некоторые считали, что роман — очередная пиар-акция.

В беседе с изданием «7 Дней» певица призналась, что пока не оправилась от разрыва с Давой, но не хочет демонстрировать поклонникам свои переживания. Она сравнила себя с преданной собакой, которую бросили на произвол судьбы. Звезда до сих пор каждый день плачет.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манукян сделал липосакцию после расставания с Бузовой.