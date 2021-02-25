Манукян сделал липосакцию после расставания с Бузовой

Блогер и рэпер Давид Манукян попал в больницу. По словам одной из пациенток клиники, он лег под нож хирурга, чтобы избавиться от недостатков фигуры.

Об операции музыкант рассказал в сторис Instagram. Он также опубликовал видео, на котором у него перевязанное бинтами лицо после операции. Ранее блогер признался подписчикам, что это была несрочная операция.

Как сообщил StarHit, одна из посетительниц заявила, что 23 февраля Дава сделал липосакцию спины, подбородка и живота, а также миниабдоминопластику — лифтинг нижней части живота.

«Вчера его посещали мама, друзья и какая-то девушка», — рассказала посетительница клиники.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бабушка Манукяна резко отреагировала на результаты финала «Танцев со звездами».