Бабушка Манукяна резко отреагировала на результаты финала «Танцев со звездами»

Бабушка Манукяна резко отреагировала на результаты финала &#171;Танцев со звездами&#187;
Давид Манукян со своей бабушкой. Фото: скриншот Instagram

Милена Давтян, бабушка блогера и рэпера Давида Манукяна, не согласна с решением судей шоу «Танцы со звездами».

На днях состоялся суперфинал популярного телешоу на телеканале «Россия 1», победителями которого по итогам зрительского голосования стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Дава с партнершей Дарьей Палей заняли второе место.

По словам родственницы рэпера, ее внука оценили очень предвзято. В комментарии к посту Давы она обратила внимание на слова Лазарева. Ее задели слова о том, что рэпера поддерживал сам Филипп Киркоров. Женщина добавила, что Киркоров в свое время помог и Лазареву на «Евровидении».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Давида Манукяна. Он рассказал, что засыпает рядом с коллегой.

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