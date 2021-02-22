Бабушка Манукяна резко отреагировала на результаты финала «Танцев со звездами»

Милена Давтян, бабушка блогера и рэпера Давида Манукяна, не согласна с решением судей шоу «Танцы со звездами».

На днях состоялся суперфинал популярного телешоу на телеканале «Россия 1», победителями которого по итогам зрительского голосования стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Дава с партнершей Дарьей Палей заняли второе место.

По словам родственницы рэпера, ее внука оценили очень предвзято. В комментарии к посту Давы она обратила внимание на слова Лазарева. Ее задели слова о том, что рэпера поддерживал сам Филипп Киркоров. Женщина добавила, что Киркоров в свое время помог и Лазареву на «Евровидении».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Давида Манукяна. Он рассказал, что засыпает рядом с коллегой.