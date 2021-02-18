Манукян признался, что засыпает рядом с коллегой

Российский музыкант и блогер Давид Манукян отдает всего себя репетициям. Он признался, что от усталости засыпает рядом с коллегой по «Танцам со звездами».

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой поделился в своем Instagram-аккаунте кадрами с репетиции к финалу проекта, который состоится 21 февраля. Дава показал, как он и Дарья Палей приземлились на пол репетиционного танцевального зала, демонстрируя хореографу, что «смертельно устали».

«Это просто йога, но мы хотим спать», — подписал Instagram-сторис Манукян.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дава обошел Бузову в списке влиятельности в Instagram.