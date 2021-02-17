Дава обошел Бузову в списке влиятельности в Instagram

Российский музыкант и блогер Давид Манукян обогнал певицу Ольгу Бузову в списке самых влиятельных людей в Instagram. Соответствующий рейтинг представила «Медиалогия».

Дава оказался на четвертом месте в списке популярности за январь 2021. Посты блогера в соцсети лайкали, комментировали и добавляли в сохраненное больше человек, чем у Бузовой. Хотя количество подписчиков певицы превышает фолловеров Манукяна почти в два раза.

Лидером в указанном списке стала телеведущая Настя Ивлеева, на втором месте оказалась в жена Джигана Оксаной Самойловой, на третьем — боксер Хабиб Нумаргомедов. Ольге Бузовой досталась шестая строчка.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров рассказал о вражде между Бузовой и Давой.