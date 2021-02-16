Киркоров рассказал о вражде между Бузовой и Давой

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян расстались окончательно.

Музыкант в хороших отношениях с обеими сторонами. Он поддерживает Бузову, но и с Давой общаться не прекращает. По его словам, пара уже не помирится, но они могут попытаться сохранить дружеские отношения.

«Все зашло слишком далеко, наговорено очень много глупостей», — рассказал Киркоров в разговоре с «Собеседником».

Певец также отметил, что звездам нужно переходить из враждебных отношений в дружеские. В пример он привел свой разрыв с певицей Аллой Пугачевой и отметил, что им с Примадонной удалось сохранить дружбу после развода.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Давид Манукян посвятил песню Ольге Бузовой