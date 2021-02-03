Давид Манукян посвятил песню Ольге Бузовой

Давид Манукян посвятил песню Ольге Бузовой
Давид Манукян выпустил новый трек. Фото: скриншот Instagram

Блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, презентовал фанатам отрывок грустного трека о любви. Подписчики предположили, что он скучает по телеведущей Ольге Бузовой, с которой недавно расстался.

В своем Instagram-аккаунте рэпер опубликовал видео, на котором запечатлен в звукозаписывающей студии. На фоне играет новая композиция. Вероятно, она посвящена расставанию с Бузовой.

В комментариях некоторые пользователи все же решили уточнить, о ком песня. Но Дава этот вопрос оставил без ответа.

Напомним, не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу. 22 января певица объявила о расставании с блогером. Она посвятила этому событию пост в Instagram несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы начали охоту за Давидом Манукяном.

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