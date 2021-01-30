Судебные приставы начали охоту за Давидом Манукяном

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян погряз в многомиллионных долгах. На его имущество приставы наложили арест, но брать оказалось нечего.

Долги у блогера возникли после аферы с квартирой в 2015 году. Тогда Дава заключил договоры сразу с двумя риелторами на квартиру в строящемся доме, за которую получил более миллиона рублей. По документам он проходит как застройщик, но жилья люди так и не получили.

Как сообщила «Комсомольская правда – Новосибирск», позже стало известно, что жилье еще раз перепродано другому человеку. Риелторы подали в суд, после долгих разбирательств Манукяну присудили выплатить долг.

Взыскать деньги с Манукяна будет непросто, так как средств на его счетах нет, а BMW, на которой разъезжает блогер, записана не на него.

Напомним, не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу. 22 января певица телеведущая объявила о расставании с блогером. Она посвятила этому событию пост в Instagram и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать Манукяна рассказала о травле после разрыва сына с Бузовой.