Мать Манукяна рассказала о травле после разрыва сына с Бузовой

Мама экс-избранника Ольги Бузовой Анна Манукян пожаловалась на травлю их семьи в Интернете. После этого волна ненависти обрушилась на саму певицу.

В личном микроблоге Instagram мать Давида Манукяна решила поддержать сына, призвав почти 300 тыс. подписчиков проголосовать за Даву в шоу «Танцы со звездами». Она опубликовала отрывок из выпуска с выступлением рэпера, исполняющего хореографический номер с травмированной рукой.

Мать Давы поблагодарила подписчиков за добрые комментарии и отзывы о шоу. Она подчеркнула, что устала от недавних событий, связанных со скандальным разрывом Бузовой и Манукяна.

«Мои дорогие подписчики, спасибо вам, что вы есть и за поддержку, иначе всё это было невыносимо», — написала Манукян в комментариях.

Напомним, не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу. 22 января певица телеведущая объявила о расставании с блогером. Она посвятила этому событию пост в Instagram и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова расплакалась, комментируя разрыв с Давой.