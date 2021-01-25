Бузова расплакалась, комментируя разрыв с Давой

Певица Ольга Бузова снова заговорила о расставании с Давидом Манукяном. Она разревелась перед камерами.

Даже на праздновании своего 35-летия звезда не смогла избежать вопросов о последних событиях. Трагедия в личной жизни телеведущей произошла в день ее рождения — 20 января.

Сегодня, 25 числа, Бузова закатила вечеринку в одном из московских ресторанов в честь прошедшего праздника. Звезда весь вечер старалась оставаться невозмутимой, но, отвечая на вопросы журналистов, не смогла сдержать слезы.

«Мне сейчас очень тяжело»,- сказала певица.

Напомним, не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу. 22 января певица призналась, что теперь является свободной девушкой. Она добавила, что Манукян делал с ней «страшные вещи».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова заявила о расставании с Давидом Манукяном.