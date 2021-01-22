Бузова заявила о расставании с Давой

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о расставании с возлюбленным Давидом Манукяном. Девушка стала свободной после празднования своего дня рождения.

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она обвинила молодого человека в том, что он «творит страшные вещи».

«Нас больше нет. Я свободная девушка», — написала артистка.

Бузова попросила не задавать ей больше вопросов и просто помочь выжить. В комментариях пользователи поддержали певицу, а некоторые решили, что у пары закончился контракт.

Напомним, не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова закричала матом после внезапной смены курса самолета.