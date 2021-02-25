В доме на 8-й Советской полыхает двухкомнатная квартира

В Центральном районе Петербурга произошел пожар. Спасатели эвакуировали из горящего здания 20 человек.

Возгорание случилось в четверг, 25 февраля, у доме №44 по 8-й Советской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 19:40.

Как сообщил 78.ru, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на шестом, последнем, этаже дома. Горят перекрытия, огонь уходит на чердак. Комитет по транспорту высылает автобус для их временного размещения.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня днем на Арсенальной набережной дотла сгорел Ford Focus.