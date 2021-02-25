На Арсенальной набережной дотла сгорел Ford Focus

На Арсенальной набережной дотла сгорел Ford Focus
Машина полностью выгорела. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Арсенальной набережной в Петербурге загорелась иномарка. Кадры, снятые очевидцами, скорее напоминают спецэффекты блокбастера.

Возгорание случилось днем в четверг, 25 февраля. Объятый пламенем автомобиль марки Ford Focus показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Как кадр из боевика», — написал пользователь.

Судя по видеозаписи, пожар начался с моторного отсека, после чего перекинулся уже и на салон иномарки. Машина полностью выгорела.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в квартире-студии в ЖК «Чистое небо». В сгоревшем помещении нашли тело 40-летнего мужчины.

новости СПб пожар свердловская набережная


 

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