На Арсенальной набережной дотла сгорел Ford Focus

На Арсенальной набережной в Петербурге загорелась иномарка. Кадры, снятые очевидцами, скорее напоминают спецэффекты блокбастера.

Возгорание случилось днем в четверг, 25 февраля. Объятый пламенем автомобиль марки Ford Focus показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Как кадр из боевика», — написал пользователь.

Судя по видеозаписи, пожар начался с моторного отсека, после чего перекинулся уже и на салон иномарки. Машина полностью выгорела.

Другие подробности выясняются.

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