Тело мужчины нашли в сгоревшей квартире-студии в ЖК «Чистое небо»

Квартирный пожар на Арцеуловской аллее. Фото: скриншот "Наша Каменка | Приморский район"

Квартирный пожар на Арцеуловской аллее. Фото: скриншот "Наша Каменка | Приморский район"

Сегодня утром в Приморском районе произошел квартирный пожар, при котором погиб один человек.

Как сообщили в городском управлении МЧС, все произошло на Арцеуловской аллее, 23/1. Местные жители вызвали пожарных в 11:21. Очевидцы пишут в соцсетях, что экстренные службы прибыли оперативно.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что на третьем этаже горит квартира-студия.Огонь охватил 20 квадратных метров жилья. Спустя полтора часа пожар удалось ликвидировать.

В ведомстве заявили, что из-за пожара из дома были эвакуированы 14 человек. После инцидента в сгоревшей квартире нашли тело 40-летнего мужчины.

На месте происшествия от МЧС работали 15 человек личного состава и три пожарных машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара под Гатчиной нашли два трупа.