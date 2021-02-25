После пожара под Гатчиной нашли два трупа

В Гатчинском районе Ленинградской области после пожара на даче обнаружили два обгоревших трупа. Один из погибших – мужчина, определить пол других останков оказалось невозможно.

Пожар произошел 24 февраля на Сиреневой улице в садоводстве «Солнечный луч» под Гатчиной. Сообщение о пожаре поступило в 21:30. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Горел садовый дом на площади 80 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 22:18.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на месте происшествия нашли два обгоревших трупа. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что загорелась трёхкомнатная квартира в одном из жилых домов. На место прибыли 12 спасателей, которые оперативно потушили пожар.