В Ленобласти запретили продавать подросткам зажигалки и баллоны с газом

В регионе приняли соответствующий закон, чтобы бороться со сниффингом.

В Ленинградской области приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок и баллонов с газом. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили на сайте ЗакСа.

Автором законопроекта является депутат «Единой России» Олег Зеваков. Он заявил о необходимости запрета, так как в регионе набирает популярность сниффинг — одна из форм токсикомании.

Идею Зевакова поддержало большинство. Теперь те, кто продадут подросткам зажигалки и баллоны с газом, должны будут выплатить штраф. Граждане и должностные лица расстанутся с суммой в размере до трех тысяч рублей, предприниматели получат штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица – до 30 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге заметили подростков-зацеперов, опаздывающих в школу.