В Петербурге заметили подростков-зацеперов, опаздывающих в школу

В Петербурге заметили подростков-зацеперов, опаздывающих в школу
Дети забрались на троллейбус. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге заметили юных зацеперов. Дети решили прокатиться на троллейбусе зайцем.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что доехать с ветерком решили два подростка. Они залезли на троллейбус, следующий по маршруту № 41.

«Когда опаздываешь в школу», — написал автор записи.

В комментариях к записи пользователи возмутились такому поступку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки-зацеперы катались на троллейбусе по Невскому

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