В Петербурге заметили подростков-зацеперов, опаздывающих в школу

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге заметили юных зацеперов. Дети решили прокатиться на троллейбусе зайцем.
Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что доехать с ветерком решили два подростка. Они залезли на троллейбус, следующий по маршруту № 41.
«Когда опаздываешь в школу», — написал автор записи.
В комментариях к записи пользователи возмутились такому поступку.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки-зацеперы катались на троллейбусе по Невскому