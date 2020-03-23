«С ветерком»: подростки-зацеперы катались на троллейбусе по Невскому

&#171;С ветерком&#187;: подростки-зацеперы катались на троллейбусе по Невскому
Кадром поделился очевидец. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге школьники решили прокатиться на троллейбусе «зайцем». Подростки схватились за лестницу на корпусе транспорта и катались по Невскому проспекту.

Обо всем стало известно сегодня, 23 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что прокатиться с ветерком решили не менее пяти человек. Они залезли на троллейбус, следующий по маршруту № 5.

В комментариях к записи пользователи возмутились такому поступку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о гибели мужчины в пожаре. Возгорание произошло в одной из квартир дома по улице Стойкости.

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