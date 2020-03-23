Спасатели потушили горящую квартиру на Стойкости: в огне погиб мужчина

На улице Стойкости в Петербурге спасатели потушили пожар на втором этаже жилого дома. Есть погибший.

Все произошло в понедельник, 23 марта, в девятиэтажном здании №19.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, в квартире полыхали кухня и прихожая. В результате пожара погиб мужчина, он находился в горящей квартире.

В общей сложности было эвакуировано 15 человек, 6 из них дети. В 11:44 пожар был локализован.

Кадры с места ЧП опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту пожара прибыла машина реанимации.