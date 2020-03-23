Реанимация работает на месте квартирного пожара в Кировском районе

Реанимация работает на месте квартирного пожара в Кировском районе
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга сгорели как минимум две квартиры в жилом многоквартирном доме, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло днем в понедельник, 23 марта, в доме №19 по улице Стойкости. Там загорелась квартира на втором этаже кирпичного дома. Черный столб дыма поднялся выше многоэтажек. По всей видимости, сгорела также квартира на третьем этаже, которая находилась над очагом возгорания.

По словам петербуржцев, на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, реанимации, МСЧ и технических служб.

Очевидцы также сообщили о жертве пожара — одного человека вынесли из парадной на носилках.

Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пепелище за ж/д станцией «Лигово» обнаружили труп.

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