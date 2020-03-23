На пепелище за ж/д станцией «Лигово» обнаружили труп

На пепелище за ж/д станцией &#171;Лигово&#187; обнаружили труп
Труп направлен в морг. Фото: Pixabay

В Старо-Паново, что в Красносельском районе Петербурга, был найден труп в сгоревшем заброшенном здании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп нашли утром в воскресенье, 22 марта. Полиция получила сообщение о его обнаружении на месте пожара в бесхозном здании за ж/д станцией «Лигово». Здание находится на Таллинском шоссе, 90.

Пожар на указанном адресе произошел в 5.40 утра в тот же день. После того, как пожар потушили, на втором этаже спасатели нашли сильно обгоревшие останки человека. Личность погибшего установить не удалось. Тело направили в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино в канаве нашли труп с бутылками пива.

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