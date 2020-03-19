В Мурино в канаве нашли труп с бутылками пива

Рядом с телом в траве полицейские нашли пакет с двумя бутылками пива. Фото: pixabay

Рядом с телом в траве полицейские нашли пакет с двумя бутылками пива. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти. Рядом с телом находился пакет с бутылками пива.

Обо всем в отдел полиции сообщили в среду, 18 марта. Сотрудникам поступило сообщение о том, что в Мурино на Лесной улице, в промзоне 6-го квартала, в канаве лежит труп неизвестного мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители нашли тело в ливневке, заполненной водой. Погибший лежал вниз лицом, в трех метрах от проезжей части.

Мужчина одет в темную толстовку с капюшоном. Рядом с телом в траве полицейские нашли пакет с двумя бутылками пива по 1,5 литра.

Тело было направлено в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании налетчиков с баллоном, обчистивших офис на Шпалерной почти на миллион.