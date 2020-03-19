В Петербурге задержали налетчиков с баллоном, обчистивших офис на Шпалерной почти на миллион

В Петербурге задержали налетчиков с баллоном, обчистивших офис на Шпалерной почти на миллион
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранители раскрыли прошлогодний грабеж на офис в Центральном районе города. Сотрудники задержали двоих подозреваемых в ограблении офиса веб-дизайнеров.

Преступный инцидент произошел 22 декабря прошлого года. В 18:05 неизвестные вошли в помещении офиса «Арт Оф Вэб», расположенного на Шпалерной улице. Распылив газ из баллончика и применив физическую силу, злоумышленники открыто похитили металлический ящик с денежными средствами.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 855 тыс. рублей. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 17 марта, по подозрению в совершении преступления по местам проживания были задержаны двое мужчин 34-х и 28-ми лет. В настоящее время устанавливается их причастность к другим преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный прострелил живот петербуржцу во время конфликта в Ропше.

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