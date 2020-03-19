Неизвестный прострелил живот петербуржцу во время конфликта в Ропше

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел конфликт, в ходе которого петербуржец получил пулю в живот.

Все произошло в среду, 18 марта, на территории коттеджного поселка «Ропшинские ключи». Мужчина доставил приятеля из Ропши в травмпункт поликлиники №91 со слепым огнестрельным ранением брюшной полости, которое было получено после конфликта с неизвестным. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Писать заявление он отказался.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, раненый, который зарегистрирован в Красном Селе, рассказал, что поссорился с мужчиной, на помощь которому приехал его друг с травматическим пистолетом. После стрелки скрылись.

За помощью к врачам пришли и другие участники конфликта. У обоих мужчин диагностировали многочисленные травмы и повреждения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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