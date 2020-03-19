В Ставрополье из отделения «Почты России» взломщик вынес 36 тысяч

В Ставрополье из отделения &#171;Почты России&#187; взломщик вынес 36 тысяч
"Почта России". Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Сланцевском районе Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленника, который ограбил отделение «Почты России». Неизвестный вынес более 36 тыс. рублей.

Обо всем стало известно в среду, 18 марта. Ранним утром в полицию поступило сообщение от 52-летней женщины, начальника отделения связи «Почты России» в деревне Старополье.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница рассказала, что в помещение проник неизвестный и похитил деньги.

Прибывшие полицейские установили, что злоумышленник взломал две входные двери и проник в помещение отделения почты. Он похитил из сейфа 36 тыс. 375 рублей.

Видеонаблюдение, охранная сигнализация и физическая охрана помещения отсутствуют. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отделении «Почты России» в Петербурге обнаружили подозрительный мешок.

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