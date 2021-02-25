В депо на Большом Смоленском вспыхнул вагон поезда

В депо на Большом Смоленском проспекте в Петербурге произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из вагонов поезда.

Возгорание случилось в четверг, 25 февраля, у дома №17. Сигнал о ЧП поступил дежурному спасательной части поступил около 21:00.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, к 21:30 спасатели уже приступили к ликвидации открытого горения.

В происшествии никто не пострадал — девятивагонный состав находится на ремонте. Дрвугие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в жилом доме на 8-й Советской улице. Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире.