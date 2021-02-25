В петербургских поликлиниках более 100 тысяч доз «Спутник V»

Беглов отметил, что перебоев с поставками вакцины нет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в поликлиниках города есть более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Он добавил, что перебоев с поставками «Спутник V» не наблюдается. Об этом он заявил 25 февраля в эфире телеканала 78.

Глава города отметил, что сделать прививку можно в 128 пунктах вакцинации, некоторые из которых работают в крупных торговых центрах. Также в Петербурге работают пять выездных бригад. На данный момент обе дозы получили около 70 тысяч человек.

«Коронавирус пока никуда не ушел. Сейчас наша главная задача – сформировать коллективный иммунитет за счет массовой вакцинации»,

— сказал Александр Беглов.

Известно, что для формирование коллективного иммунитета нужно, что в Петербурге привились 1,2 миллиона человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России занято менее 80% коек для ковид-пациентов.