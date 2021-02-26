Ивлев объяснил, почему закрылись рестораны Бузовой

Шеф-повар не считает, что в этом есть что-то удивительное.

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев прокомментировал ресторанный бизнес Ольги Бузовой, который «прогорел» довольно быстро. Своим мнением он поделился в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Он отметил, что в день открытия у BUZfood на Цветном бульваре собралось огромное количество людей. После этого такого наплыва посетителей не было никогда. Дело в том, уверен Ивлев, что артисты слишком много на себя берут. Бузова решила, что успешна в одной области и сможет реализовать себя в другой, но порой ожидания не совпадают с реальностью.

«Даже люди из списка Forbes открывали рестораны и терпели фиаско. У нас к ресторанному бизнесу относятся как к бизнесу. Главное — отбить деньги»,

— уточнил он.

Он считает, что артистке нужно было нанять управляющую компанию и тогда ресторан можно спасти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова призналась, что до сих пор не оправилась от разрыва с Манукяном.