Ремонтные работы оставили жильцов почти 90 домов на Васильевском без отопления

На Васильевском острове в Петербурге накануне в квартирах 86 домов пропало отопление. Причиной этого стали профилактические работы.

Специалисты приступили к работам у дома 29/28 по Среднему проспекту в четверг, 25 февраля, в 22:00. В результате местные жители остались в холодных квартирах.

Как сообщили 78.ru со ссылкой на пресс-службу «Теплосети», резервирование теплоснабжения осуществляют путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям поручили вести постоянный контроль за происходящим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЖК на Тимуровской улице произошла авария на электросетях. Жильцы нескольких домов остались без электричества.