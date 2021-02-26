Ремонтные работы оставили жильцов почти 90 домов на Васильевском без отопления

Ремонтные работы оставили жильцов почти 90 домов на Васильевском без отопления
Местные жители остались без отопдения. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Васильевском острове в Петербурге накануне в квартирах 86 домов пропало отопление. Причиной этого стали профилактические работы.

Специалисты приступили к работам у дома 29/28 по Среднему проспекту в четверг, 25 февраля, в 22:00. В результате местные жители остались в холодных квартирах.

Как сообщили 78.ru со ссылкой на пресс-службу «Теплосети», резервирование теплоснабжения осуществляют путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям поручили вести постоянный контроль за происходящим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЖК на Тимуровской улице произошла авария на электросетях. Жильцы нескольких домов остались без электричества.

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