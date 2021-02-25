В ЖК на Тимуровской улице произошла авария на электросетях

На Тимуровской улице в Петербурге жильцы нескольких домов остались без электричества. Причиной этого стала авария на электросетях.

В четверг вечером, 25 февраля, без света в квартирах остались жители трех многоэтажных домов в одном из ЖК. После технологического нарушения на оборудовании 10 кВ отключилось электроснабжение.

Как сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго», в настоящее время специалисты компании занимаются ремонтом на месте происшествия. К 22:45 свет вернулся в дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о коммунальной аварии в поселке Шушары. Обрыв проводов оставил жителей без электричества и воды.