Жители в Шушарах остались без воды и электричества из-за аварии

В Шушарах произошла коммунальная авария. Обрыв проводов оставил жителей без электричества и воды. Неисправность оперативно удалось ликвидировать.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Местные жители в группе «Шушары» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили об аварии. По предварительной информации отключение электричества в домах произошло из-за «обрыва высоковольтной линии проводов».

«В связи с резко выросшим количеством звонков линия Д24 была перегружена, в результате чего многие жители не смогли дозвониться. Для оперативного доведения информации до жителей объявления были размещены в соцсетях», – говорится в сообщении группы.

На данный момент авария устранена. Коммунальщики проверяют в домах запуск насосов и другое оборудование для подачи воды и отопления.

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