В Кронштадте обнаружен вмерзший в лед труп без обуви

На территории форта «Александр I» в Кронштадте спасатели нашли труп мужчины. На данный момент точная причина смерти неизвестна.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, спасатели обнаружили мужчину, вмерзшего в лед. На нем не было обуви. По предварительным данным, человек скончался около 2 месяцев назад.

Отметим, что причина смерти не установлена. Погибший был одет в джинсы и свитер, а куртка лежала рядом. Труп был направлен в морг для установления обстоятельств случившегося. Документов у мужчины с собой не было.

На данный момент проводится проверка. Информация уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после взрыва газопровода в Петро-Славянке найден труп мужчины. Возбуждено уголовное дело.