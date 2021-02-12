После взрыва газопровода в Петро-Славянке найден труп мужчины, возбуждено дело

Несколько десятков домов остались без газа. Фото: Pixabay

Несколько десятков домов остались без газа. Фото: Pixabay

На пепелище двухэтажного жилого дома в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Петербурга, где накануне произошел взрыв газопровода, обнаружено тело молодого мужчины.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Взрыв газопровода произошел во время проведения земляных работ. При разборе завалов был обнаружен обгоревший труп 36-летнего безработного мужчины, который жил в соседнем доме.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, по причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают следовали, назначается комплекс судебных экспертиз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате утечки газа в Петро-Славянке под вынужденное отключение попали 73 частных дома.