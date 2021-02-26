Пьяный петербуржец пообещал взорвать здание администрации Фрунзенского района

Во Фрунзенском районе Петербурга аноним пригрозил взрывом в помещении местной администрации. В этот же день был задержан подозреваемый в преступлении.

Инцидент произошел 21 февраля. Неизвестный мужчина, звонивший с мобильного телефона, заявил, что взорвет помещение в доме №22 по улице Турку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители осмотрели указанное здание и прилегающую к нему территорию, но взрывчатых и опасных устройств не нашли.

Спустя несколько часов стражи порядка задержали мужчину, на которого был зарегистрирован высветившийся номер. Пьяного подозреваемого поймали у квартиры по месту проживания, он совершил звонок из хулиганских побуждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец «заминировал» бар на Рубинштейна.