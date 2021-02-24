Петербуржец «заминировал» бар на Рубинштейна

Во вторник, 23 февраля Центральном районе Петербурга вечеринка в баре закончилась поиском «бомбы».

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о том, что на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта, на втором этаже, где происходит вечеринка, заложена бомба. По его словам, она скоро должна была взорваться.

По номеру вычислили 41-летнего жителя проспекта Наставников. По указанному им адресу, улица Рубинштейна, дом №1/43, находиться бар «Комод».

После осмотра бара и прилегающей территории опасных предметов не нашли. Злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные «заминировали» дом на Таврической со взломанного телефона петербурженки. В ходе проверки подозрительных предметов в доме не нашли, эвакуация не проводилась.