Пьяные посиделки закончились ножевым ранением на Железноводской улице

Пьяные посиделки закончились ножевым ранением на Железноводской улице
Возбуждено уголовное дело. Фото: Следственный комитет России

На Железноводской улице в Василеостровском районе в Петербурге мужчина получил ножевое ранение. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 25 февраля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину 1986 года рождения с ножевым ранением. По «горячим следам» задержан житель Тулы.

По предварительной информации, во время ссоры возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударил также находящегося в гостях мужчину. С места происшествия изъят кухонный нож. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стражи порядка задержали гражданина, ударившего ножом пациента Областной туберкулезной больницы в Шведском проезде в Тихвине. Причиной разгоревшегося конфликта между больными стали неприязненные отношения.

Василеостровский район железноводская улица ножевое ранение происшествия


 

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Пьяные посиделки закончились ножевым ранением на Железноводской улице