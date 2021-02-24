В Тихвине пациенты больницы устроили поножовщину

В Тихвине пациенты больницы устроили поножовщину
Правоохранители задержали злоумышленника. Фото: pixabay

В Тихвине росгвардейцы задержали мужчину, который напал с ножом на пациента больницы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ВО ВНГ России, в понедельник стражи порядка задержали гражданина, ударившего ножом пациента Областной туберкулезной больницы в Шведском проезде в Тихвине. Причиной разгоревшегося конфликта между больными стали неприязненные отношения. Все началось с драки, но внезапно один из мужчин достал нож и поранил оппонента.

Персонал больницы сразу после инцидента нажал на тревожную кнопку, после чего к медучреждению прибыли правоохранители и задержали злоумышленника. Его передали сотрудникам полиции.

Пострадавшего повторно госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца отправили на два года за нападение на знакомого.

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В Тихвине пациенты больницы устроили поножовщину
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