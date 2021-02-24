Бил руками, бутылкой, стулом: петербуржца отправили на два года за нападение на знакомого

Конфликт между мужчинами возник по непонятной причине.

Калининский районный суд признал виновным мужчину, которого подозревали в нападении на знакомого. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Свою вину гражданин признал. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все случилось 9 марта 2020 года в квартире на Гражданском проспекте. Там поссорились двое мужчин, один из которых не смог стерпеть обиду и решил применить физическую силу. Он несколько раз ударил оппонента, а затем схватил стеклянную бутылку из-под водки. Ею он несколько раз стукнул знакомого по голове, а после того, как бутылка разбилась, злоумышленник схватился за стул.

В результате пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован. Свою вину подозреваемый признал и отметил, что плохо помнит событий вечера из-за алкоголя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, напугавший прохожих мачете, выращивал наркотики.