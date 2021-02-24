Петербуржец, напугавший прохожих мачете, выращивал наркотики

Мужчина, видимо, находился в состоянии наркотического опьянения. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина, видимо, находился в состоянии наркотического опьянения. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина сам рассказал полицейским о своей нелегальной деятельности.

В Санкт-Петербурге задержали прохожего, который пугал горожан мачете. Он бродил во дворе дома на проспекте Славы и размахивал опасным предметом. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место вызвали полицейских, которые задержали подозрительного петербуржца. Он, в свою очередь, признался, что выращивает в своей квартире наркотики. Также при мужчине были наркотические вещества массой около 20 граммов.

В отношении гражданина уже возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала на Дунайском иномарку с синтетическими наркотиками. Полицейские смогли выяснить, что задержанные продавали наркотики через закладки и установили координаты семи тайников в Ленобласти.